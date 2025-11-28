Боец Царукян возмутился решением UFC не давать ему титульный бой

Боец UFC Царукян об отмене его титульного поединка: вообще можно понять

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян в своем аккаунте соцсетей резко отреагировал на решение промоушена организовать бой за временный титул без его участия.

«Объясните, как это вообще можно понять», — написал Царукян.

Решение UFC связано с выходом действующего чемпиона Илии Топурия на перерыв до марта 2026 года. Вместо этого промоушен назначил бой за временный пояс между Гэтжи и Пимблеттом на турнире UFC 324.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Поединок закончился во втором раунде, когда Царукян провел Хукеру решающий удушающий прием. Бой носил претендентский статус — следующим соперником россиянина должен стать действующий чемпион в легком весе Илия Топурия.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

Ранее чемпион UFC Мераб Двалишвили предрек себе победу в бое с бывшим обладателем пояса UFC россиянином Петром Яном.