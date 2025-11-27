На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Велогонщица Бурлакова признана лучшей спортсменкой года в России

Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России
true
true
true
close
Яна Бурлакова (Тыщенко)/VK

Чемпионка мира и Европы по велоспорту на треке Яна Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсмен года». Об этом сообщает Федерации велоспорта России.

Церемония награждения прошла в здании Министерства спорта России, где награду спортсменке вручил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Для меня большая честь получить эту награду. Хочу поблагодарить своих тренеров и всех, кто поддерживал меня на этом пути», — поделилась Бурлакова.

В 2025 году на чемпионате мира в Чили Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите на 1 км, включив ее в список наград, где также есть золото, серебро и бронзу чемпионатов мира. Спортсменка является чемпионкой Европы и трехкратным бронзовым призером европейских первенств.

Победителей определяет комиссия, состоящая из российских спортсменов, тренеров, политических и культурных деятелей. Каждый лауреат Национальной спортивной премии получает денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

Ранее российский велогонщик стал двукратным чемпионом Сурдлимпиады.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами