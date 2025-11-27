Велогонщица Бурлакова признана лучшей спортсменкой года в России

Чемпионка мира и Европы по велоспорту на треке Яна Бурлакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсмен года». Об этом сообщает Федерации велоспорта России.

Церемония награждения прошла в здании Министерства спорта России, где награду спортсменке вручил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Для меня большая честь получить эту награду. Хочу поблагодарить своих тренеров и всех, кто поддерживал меня на этом пути», — поделилась Бурлакова.

В 2025 году на чемпионате мира в Чили Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите на 1 км, включив ее в список наград, где также есть золото, серебро и бронзу чемпионатов мира. Спортсменка является чемпионкой Европы и трехкратным бронзовым призером европейских первенств.

Победителей определяет комиссия, состоящая из российских спортсменов, тренеров, политических и культурных деятелей. Каждый лауреат Национальной спортивной премии получает денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

