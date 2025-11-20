Российский велогонщик стал двукратным чемпионом Сурдлимпиады

Россиянин Дмитрий Розанов завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских играх в японском Токио по велоспорту на шоссе, став первым в индивидуальной гонке на время. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Вторым финишировал представитель Португалии Андре Суарес, третьим стал Бунгвук Ко из Южной Кореи. Еще один российский спортсмен Егор Гаврилов занял пятую строчку.

До этого Розанов завоевал золотую медаль в гонке «критериум» на шоссе. Таким образом, у сборной России уже три золотые медали: еще одну награду высшей пробы выиграла велогонщица Алиса Бондарева.

Сурдлимпиада проходит в Токио с 16 по 25 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступят на турнире под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD).

Сурдлимпиада — это международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха, которые проводятся раз в четыре года и приравнены по своему статусу к Олимпийским и Паралимпийским играм. Отличительной особенностью является использование визуальных сигналов вместо звуковых (например, флаг для старта).

Ранее российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады в Токио из-за оружия.