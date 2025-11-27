На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федерация керлинга России подаст иск в CAS из-за отстранения спортсменов

Свищев: Федерация керлинга России направит в CAS иск из-за недопуска атлетов
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что Россия направит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить отстранение российских спортсменов от международных соревнований, передает РИА Новости.

«Сегодня исполком Федерации керлинга России совместно с министерством спорта и Олимпийским комитетом России принял решение обратиться в CAS с требованием признать незаконным отстранение наших спортсменов», — заявил Свищев.

Прецеденты успешных апелляций уже есть — в октябре CAS признал неправомерным недопуск россиян Международной федерацией санного спорта.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее российским дзюдоистам вернули право выступать на международной арене с флагом РФ.

