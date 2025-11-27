На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпионка России заявила о боли, которая мешает ей жить

Фигуристка Акатьева: у меня боль, которую можно терпеть, но она мешает жить
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева, которая пропустила часть стартов в сезоне, в интервью «Okko Спорт» заявила, что она пока ищет причину возникновения боли, которая мешает ей выступать.

«Оно все время как-то то одно, то другое в правой ноге появляется, потому не могу сказать, что она у меня полностью здорова. Потому что вроде до соревнований она прошла, а потом на соревнованиях она опять заболела. Это боль, которую можно терпеть, но она неприятная, мешает жить», — поделилась Акатьева.

Акатьева выступила только на пятом этапе Гран-при России в Омске, где заняла лишь восьмое место, проиграв победительнице Дарье Садковой более 40 баллов.

Акатьева — чемпионка России (2023), бронзовая призерка финала Гран-при России сезона 2022/2023. Среди юниоров она — обладательница мировых рекордов: по сумме баллов и в произвольной программе. Также фигуристка — обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при ISU: золото этапа в России 2021 года и золото этапа в Польше 2021 года.

Ранее в Германии назвали Елизавету Туктамышеву уникальной фигуристкой.

