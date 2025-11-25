Олимпийскую чемпионку дисквалифицировали за допинг

Канадская олимпийская чемпионка Пенелопа Олексяк дисквалифицирована на два года, сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В июле 2025 года Олексяк отказалась от участия в чемпионате мира, заявив, что является фигурантом расследования World Aquatics по делу о нарушении ею правил местонахождения. 22 июля спортсменка была временно отстранена от соревнований.

25-летняя Олексяк стала чемпионкой Олимпиады в 2016 году, победив на дистанции 100 м вольным стилем.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Украина и Швеция пытались отстранить фехтовальщиков из России, но получили отказ.