Овечкин поднялся на 23-е место по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 23-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 25 ноября «Вашингтон» со счетом 5:1 обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин отметился голевой передачей. Для российского хоккеиста этот матч стал 1514-м, по этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом, теперь они делят 23-ю строчку. На 22-й позиции расположился завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен — 1516 матчей.

Лидером НХЛ по количеству проведенных матчей является Патрик Марло, на счету которого 1779 игр в НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

