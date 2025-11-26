Стали известны составы на ответный матч «Спартак» — «Локомотив»

«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на ответный матч Кубка России

Московские «Локомотив» и «Спартак» определились со стартовыми составами на ответный матч Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вратарем «Локомотива» станет Лантратов, в линии защиты сыграют Фассон, Монтес, Ньямси и Ненахов. В полузащите выйдут Карпукас, Баринов и Батраков, а в атаке — Руденко, Бакаев и Воробьев.

У «Спартака» в воротах будет Помазун, защиту составят Денисов, Ву, Литвинов и Рябчук. В середине поля сыграют Умяров, Барко, Мартинс и Солари, а в нападении выйдут Хлусевич и Угальде.

Матч пройдет 26 ноября в 20:30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена».

23 ноября московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 16-го тура РПЛ.

На данный момент «Спартак» одержал три победы подряд: одну — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1), еще две — в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

По итогам 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице. «Локомотив» идет на четвертом месте, имея в активе 31 балл.

