Экс-глава «Локомотива» предсказал исход матча со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, у команды есть шансы отыграться в ответной встрече Кубка России со «Спартаком», несмотря на поражение в первом матче, передает «Матч ТВ».

«Локомотив» все-таки команда кубковая, умеет бороться. На фоне хорошей игры против «Краснодара» «Локомотив» может дать бой «Спартаку». Вполне возможно, что железнодорожники пройдут красно-белых. Способны выиграть с разницей в два мяча», — заявил Наумов.

23 ноября московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На данный момент «Спартак» одержал три победы подряд: одну — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1), еще две — в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

По итогам 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице. «Локомотив» идет на четвертом месте, имея в активе 31 балл.

Ранее стало известно об отказе фанатов «Спартака» от оскорблений соперника на матче с «Локомотивом» в память о Симоняне.