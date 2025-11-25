ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч за удаление

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал Криштиану Роналду на один матч сборной Португалии за удаление в матче против Ирландии, передает Mundo Deportivo.

Отмечается, что дисквалификация уже истекла из-за того, что португалец пропустил матч против Армении.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее сообщалось о том, что биологический возраст Роналду на 12 лет меньше его реального.