На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

51-летний экс-вратарь сборной России женился на 23-летней модели

Экс-вратарь сборной России Нигматуллин женился на телеведущей Сынче
true
true
true
close
ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший вратарь сборной России по футболу, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин женился на телеведущей и модели Эвелине Сынча. Об этом сообщил сам экс-футболист в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«И во вторник бывают большие праздники», — подписал он публикацию.

О помолвке Нигматуллина и Сынчи стало известно весной 2025 года.

Нигматуллину 51 год, его новоиспеченной супруге — 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым. С первой супругой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее мать 14-летней ученицы Евгения Плющенко Елены Костылевой обвинили в неадекватности.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами