51-летний экс-вратарь сборной России женился на 23-летней модели

Бывший вратарь сборной России по футболу, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин женился на телеведущей и модели Эвелине Сынча. Об этом сообщил сам экс-футболист в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«И во вторник бывают большие праздники», — подписал он публикацию.

О помолвке Нигматуллина и Сынчи стало известно весной 2025 года.

Нигматуллину 51 год, его новоиспеченной супруге — 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым. С первой супругой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

