На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко объявила об уходе из спорта
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я решила подумать о будущем, отдохнуть, заняться здоровьем. Я была единственной из нашего состава сборной, кто не брал перерыв в карьере. За последние 15 лет я ни одного сезона не пропускала, не отдыхала», — заявила она.

В мае 2025 года Колесниченко рассказала, что берет паузу в карьере, чтобы родить ребенка. Позднее спортсменка родила первенца.

Колесниченко в июле 2013 года в Барселоне на чемпионате мира завоевала первые золотые медали: в дуэте и группе. На Олимпийских играх в 2016 году в составе сборной России она выиграла групповые соревнования.

В 2017-м году на чемпионате мира она дебютировала в соревнованиях солисток, завоевав две золотые медали. Также дважды победила в состязаниях дуэтов с Александрой Пацкевич. На Олимпиаде-2020, которая прошла летом 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, Колесниченко в дуэте со Светланой Ромашиной завоевала золотую медаль, а после, в составе группы, завоевала третье олимпийское золото.

Ранее в Германии назвали Елизавету Туктамышеву уникальной фигуристкой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами