Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я решила подумать о будущем, отдохнуть, заняться здоровьем. Я была единственной из нашего состава сборной, кто не брал перерыв в карьере. За последние 15 лет я ни одного сезона не пропускала, не отдыхала», — заявила она.

В мае 2025 года Колесниченко рассказала, что берет паузу в карьере, чтобы родить ребенка. Позднее спортсменка родила первенца.

Колесниченко в июле 2013 года в Барселоне на чемпионате мира завоевала первые золотые медали: в дуэте и группе. На Олимпийских играх в 2016 году в составе сборной России она выиграла групповые соревнования.

В 2017-м году на чемпионате мира она дебютировала в соревнованиях солисток, завоевав две золотые медали. Также дважды победила в состязаниях дуэтов с Александрой Пацкевич. На Олимпиаде-2020, которая прошла летом 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, Колесниченко в дуэте со Светланой Ромашиной завоевала золотую медаль, а после, в составе группы, завоевала третье олимпийское золото.

