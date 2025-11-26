На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Барселона» потерпела разгромное поражение в матче Лиги чемпионов

«Челси» со счетом 3:0 разгромил «Барселону» в матче общего этапа Лиги чемпионов
true
true
true
close
Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

«Барселона» потерпела разгромное поражение от лондонского «Челси» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Лондоне и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч отправил в свои ворота Жюль Кунде (27-я минута), также голами отметились Эстеван Виллиан (55) и Лиам Делап (73). С 44-й минуты гости играли в меньшинстве. Защитник испанской команды Рональд Араухо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Челси» набрал десять очков и после пяти туров располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Барселона» с семью очками находится на 14-й позиции. В следующем туре испанский клуб примет немецкий «Айнтрахт» 9 декабря, а английская команда в тот же день на выезде сыграет с итальянской «Аталантой».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее УЕФА отверг возможность реформы Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами