«Барселона» потерпела разгромное поражение в матче Лиги чемпионов

«Барселона» потерпела разгромное поражение от лондонского «Челси» в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Лондоне и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч отправил в свои ворота Жюль Кунде (27-я минута), также голами отметились Эстеван Виллиан (55) и Лиам Делап (73). С 44-й минуты гости играли в меньшинстве. Защитник испанской команды Рональд Араухо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Челси» набрал десять очков и после пяти туров располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Барселона» с семью очками находится на 14-й позиции. В следующем туре испанский клуб примет немецкий «Айнтрахт» 9 декабря, а английская команда в тот же день на выезде сыграет с итальянской «Аталантой».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее УЕФА отверг возможность реформы Лиги чемпионов.