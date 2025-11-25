Экс-игрок сборной России раскритиковал футболиста «Спартака»

Смолов об игроке «Спартака» Денисове: ты не футболист уровня стартового состава

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов раскритиковал в своем подкасте SMOL FM защитника московского «Спартака» Даниила Денисова.

«Даня Денисов, я желаю тебе здоровья, чтоб травм не было, я вижу, что ты нормальный парень. Но просто ты не игрок уровня стартового состава «Спартака»! Без огорчух», — сказал Смолов.

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

