«Уже закрыл»: Карпин о совмещении постов в сборной России и клубе

Карпин заявил, что больше не будет совмещать работу в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24» после своего ухода из московского «Динамо» заявил, что больше не будет совмещать посты в национальной команде и клубе.

«Да, пока тренер сборной, да уже закрыл», — заявил он.

В сборной Карпин работает с 2021 года.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве. В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков.

