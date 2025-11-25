Чемпион раскрыл, как мотивировать себя тренироваться регулярно

Велогонщик Меденец: иногда апатия — это не лень, а сигнал о переутомлении

Победитель первенства мира, призер чемпионата России, велогонщик команды «Марафон-Тула» Богдан Меденец поделился с «Газетой.Ru» рабочими лайфхаками, которые помогают ему оставаться в форме и не пропускать тренировки.

Стартовый импульс: хитрости для первых действий.

Иногда самое сложное — просто начать.

«Главное — надеть на себя тренировочную одежду, — сказал Богдан Меденец. — Тогда пути назад уже нет, и считай, полдела уже сделано».

Этот прием помогает спортсмену переключить мозг с режима «отдых» на режим «тренировка». А если этот метод не срабатывает, то на помощь приходит хитрость с самопоощрением.

«Надо пообещать себе купить какую-нибудь вкусняшку или что-то в этом роде после тренировки. Очень даже помогает мотивировать себя», — признался спортсмен.

Лень или усталость? Учимся различать.

Важно понимать, что с вами происходит.

«Если любимые занятия вызывают отвращение и нет сил, то это усталость. А если есть апатия, но при этом мысль о деле вызывает раздражение, а не злость, то это, скорее всего, лень»,

— отметил Меденец.

В первом случае нужен отдых, во втором — дисциплина и маленькие хитрости.

Рабочие инструменты для устойчивой мотивации.

Богдан Меденец предложил арсенал своих проверенных методов, которые не дадут рутине поглотить любовь к велоспорту:

1. Ставьте правильные цели. Нужно поставить цели, которые будут вдохновлять на краткосрочную или долгосрочную езду: улучшение техники за пару месяцев или участие в соревнованиях через год. Достигая небольших целей, вы получаете удовольствие и уверенность в себе.

2. Ведите дневник тренировок. При просмотре своего дневника ты замечаешь улучшение результата и тем самым заряжаешь себя мотивацией. Наглядность — лучший мотиватор.

3. Разнообразьте процесс. Не дайте тренировкам превратиться в рутину. Иногда надо сменить локацию, устроить совместные тренировки, поставить себе новые цели. Заезды с единомышленниками — отличный источник поддержки и вдохновения.

4. Дробите большие цели на маленькие. Чтобы больше мотивировать себя и вырабатывать дисциплину, нужно разбить крупные задачи на более мелкие этапы, поставить перед собой реалистичные цели и вознаграждать себя за прогресс.

5. Задавайте атмосферу и настрой перед началом тренировки. Не забываем про музыку, она тоже сильно вдохновляет на любую физическую деятельность.

6. Не забывайте о восстановлении. Надо убедиться, что в тренировочном плане достаточно отдыха после тренировок. Иногда апатия — это не лень, а сигнал организма о переутомлении.

