Российский вратарь Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 25 ноября «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:0 обыграла «Филадельфию Флайерз». Василевский отразил 20 бросков из 20 и записал на свой счет первый шат-аут в текущем сезоне. Этот матч стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным «на ноль». По числу сухих встреч в чемпионатах НХЛ он догнал еще одного российского голкипера Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шат-аутов среди всех вратарей из России в истории.

Первой звездой дня стал нападающий «Юта Мамонт» Логан Кули, который в матче с «Вегас Голден Найтс» набрал пять очков — забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Второй звездой признали защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джейкобы Чикрана, оформившего дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Этот матч завершился с результатом 5:1.

