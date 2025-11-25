На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский вратарь Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Тампы» Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
true
true
true
close
im Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 25 ноября «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:0 обыграла «Филадельфию Флайерз». Василевский отразил 20 бросков из 20 и записал на свой счет первый шат-аут в текущем сезоне. Этот матч стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным «на ноль». По числу сухих встреч в чемпионатах НХЛ он догнал еще одного российского голкипера Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шат-аутов среди всех вратарей из России в истории.

Первой звездой дня стал нападающий «Юта Мамонт» Логан Кули, который в матче с «Вегас Голден Найтс» набрал пять очков — забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Второй звездой признали защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джейкобы Чикрана, оформившего дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Этот матч завершился с результатом 5:1.

Ранее российский хоккеист принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами