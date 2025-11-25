На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ

Вратарь «Флориды» Тарасов принял участие в массовой потасовке в игре НХЛ
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов поучаствовал в массовой потасовке по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».

Инцидент произошел в середине третьего периода, когда нападающий «Предаторз» Филип Форсберг толкнул Тарасова в борьбе за шайбу, после чего вратарь потерял равновесие и был вынужден опереться на руку, чтобы не упасть. После этого другой игрок «Предаторз» Люк Эвангелиста попытался добить шайбу в ворота и с большой скоростью врезался в Тарасова. После этого голкипер набросился на соперника и несколько секунд удерживал его на льду, в ходе чего завязалась потасовка.

Матч, который состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле, завершился уверенной победой «Флориды» со счетом 8:3. Тарасов по ходу встречи отразил 36 бросков по своим воротам из 39.

Тарасов выступает за «Флориду» с 2025 года. В Национальной хоккейной лиге вратарь также играл за «Коламбус Блю Джекетс», а в АХЛ защищал цвета «Кливленд Монстерз».

Ранее «Тампа» обыграла «Филадельфию» в НХЛ.

Хоккей. НХЛ
