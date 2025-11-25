«Два противоположных игрока»: игрок «Питтсбурга» о сравнении Овечкина и Малкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Энтони Манта сравнил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «пингвинов» Евгения Малкина, раскрыв, в чем заключается их разница. Его слова приводит RG.

«Это два противоположных игрока. Один — чистый снайпер, а другой — плеймейкер. Если добавить к ним Дацюка, то это один, два и три — лучшие российские игроки. Мне посчастливилось играть со всеми тремя», — заявил он.

Овечкин в текущем сезоне регулярного чемпионата провел 23 игры, где набрал 21 (10+11) очко. Малкин в 21 встрече сезона забросил шесть шайб и отдал 18 голевых передач.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Ранее Овечкин поднялся на 23-е место по числу матчей в НХЛ.