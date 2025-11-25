На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сменившую гражданство российскую пловчиху лишили половины зарплаты

Российскую пловчиху Сподаренко лишили половины зарплаты в сборной Казахстана
Максим Богодвид/РИА Новости

27-летняя пловчиха Софья Сподаренко, которая сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское, пожаловалась, что в сборной Казахстана ее лишили половины заработной платы. Ее слова приводит Tengri Sport.

Она отметила, что их предупредили о пересчете выплат, однако заявила, что никто в команде не ожидал такого сильного сокращения.

«Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50 процентов. Была зарплата около 320 тысяч, а пришли 194. Мы подали жалобы, и нам ответили, прислали официальное уведомление, что мы получили правильную зарплату с учетом поданных регалий, но поданы мы как чемпионки Казахстана», — рассказала она.

На Играх исламской солидарности, которые прошли в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Сподаренко добилась лучшего результата в казахстанской сборной: она завоевала две золотые медали, победив на дистанциях 50 и 100 метров.

Сподаренко — уроженка казахстанского города Усть-Каменогорска. Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем. Она сменила спортивное гражданство в 2023 году.

Ранее дочь главы федерации хоккея Ленобласти обвинила отца в насилии и мошенничестве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
