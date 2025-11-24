«Это не делает чести РПЛ»: экс-тренер «Зенита» об игре команды

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: команда играет не на максимуме, но побеждает

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт после победы петербургского клуба над «Пари Нижним Новгородом» заявил, что команда играет не в полную силу, но все равно добивается положительного результата. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Команда играет не на максимуме и даже не на 50%, но побеждает, что не делает чести нашему чемпионату. Уверен, «Зенит» станет чемпионом, потому что уровень игроков ни с кем не сопоставим», — заявил он.

23 ноября «Зенит» обыграл нижегородский «Пари НН» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:0. На 48-й минуте счет в матче открыл футболист «Зенита» Максим Глушенков. Через 20 минут Вендел удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, уступая всего один балл лидирующему «Краснодару». В активе «Зенита» 33 очка. «Пари НН» занимает последнее место, набрав восемь баллов.

Ранее стало известно наказание для фаната, спровоцировавшего драку после матча «Спартака» и ЦСКА.