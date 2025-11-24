На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА проиграл СКА

СКА в выездном матче обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась с результатом 4:1. в пользу петербуржцев. Счет в матче на 26-й минуте открыл Марат Хайруллин, его ассистентом выступил Михаил Воробьев. Вторую шайбу СКА на свой счет записал Рокко Гримальди, который отличился на 35-й минуте игры. Ему ассистировали Егор Савиков и Джозеф Бландизи. На 55-й минуте единственную шайбу ЦСКА забросил Денис Гурьянов. На 56-й минуте Хайруллин оформил свой второй гол в матче, а на 59-й минуте окончательный результат установил Брендан Лайпсик.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и четвертое в пяти последних матчах. Команда идет на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 29 очками. Для петербургского клуба эта победа стала второй подряд. СКА расположился на строчку выше, чем соперник, и имеет на один балл больше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 27 ноября московский клуб на своей площадке примет «Ладу». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. СКА на день раньше сыграет на выезде с «Северсталью», начало матча — 19:30 мск.

Ранее игрока ЦСКА укусила собака перед матчем.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами