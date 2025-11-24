ЦСКА проиграл СКА

Московский ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась с результатом 4:1. в пользу петербуржцев. Счет в матче на 26-й минуте открыл Марат Хайруллин, его ассистентом выступил Михаил Воробьев. Вторую шайбу СКА на свой счет записал Рокко Гримальди, который отличился на 35-й минуте игры. Ему ассистировали Егор Савиков и Джозеф Бландизи. На 55-й минуте единственную шайбу ЦСКА забросил Денис Гурьянов. На 56-й минуте Хайруллин оформил свой второй гол в матче, а на 59-й минуте окончательный результат установил Брендан Лайпсик.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и четвертое в пяти последних матчах. Команда идет на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 29 очками. Для петербургского клуба эта победа стала второй подряд. СКА расположился на строчку выше, чем соперник, и имеет на один балл больше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 27 ноября московский клуб на своей площадке примет «Ладу». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. СКА на день раньше сыграет на выезде с «Северсталью», начало матча — 19:30 мск.

Ранее игрока ЦСКА укусила собака перед матчем.