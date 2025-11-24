На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Категорически против иностранцев»: Юран о тренерском составе РПЛ

Тренер Юран: у нас должны быть тренеры из России
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Юран в эфире YouTube-канала «Спартак Шоу» заявил о своей категорической позиции против работы иностранных наставников в России.

«Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убежден, что у нас должны быть тренеры из России», — заявил Юран.

В настоящее время в РПЛ работают три иностранных специалиста: Джонатан Альба («Ростов»), Фабио Челестини (ЦСКА) и Алексей Шпилевский («Пари НН»).

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор» с июля 2025 года, был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с инвестором клуба Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Ранее Сергей Юран возвысил уровень футбола Турции над РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами