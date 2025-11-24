«Категорически против иностранцев»: Юран о тренерском составе РПЛ

Тренер Юран: у нас должны быть тренеры из России

Российский тренер Сергей Юран в эфире YouTube-канала «Спартак Шоу» заявил о своей категорической позиции против работы иностранных наставников в России.

«Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убежден, что у нас должны быть тренеры из России», — заявил Юран.

В настоящее время в РПЛ работают три иностранных специалиста: Джонатан Альба («Ростов»), Фабио Челестини (ЦСКА) и Алексей Шпилевский («Пари НН»).

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор» с июля 2025 года, был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с инвестором клуба Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Ранее Сергей Юран возвысил уровень футбола Турции над РПЛ.