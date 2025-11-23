Задержан фанат, спровоцировавший драку на матче «Спартак» — ЦСКА

Личность фаната, который спровоцировал драку после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, установлена, сообщает «РБ Спорт».

Болельщик задержан, им оказался 35-летний житель Балашихи. Отмечается, что будут задержаны и другие участники инцидента.

«Спартак» одолел ЦСКА со счетом 1:0.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее стала известна причина избиения фаната ЦСКА после матча со «Спартаком».