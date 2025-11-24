Успехи Махачева в UFC вдохновили россиян заниматься единоборствами

Россияне все чаще записываются в секции единоборств, и на это их вдохновляют, в частности, успехи отечественных бойцов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер по единоборствам с Профи.ру Сергей Каледин.

В 2025 году больше всего увеличилось число клиентов на персональных тренировках, в то время как спрос на групповые занятия, по наблюдениям тренера, вырос на 15–20%. Специалист замечает, что в зал стало ходить больше людей, которые увлеклись единоборствами после просмотра турниров UFC. При этом, несмотря на то, что в промоушне бойцы дерутся по правилам смешанных единоборств, каждый ученик Сергея выбирает вид спорта по душе: бокс, тайский бокс, кикбоксинг или MMA.

«Около половины клиентов на индивидуальных тренировках — это мужчины от 30 лет. Многие признаются, что давно хотели начать заниматься единоборствами, и с появлением финансовой возможности выбрали именно персональные тренировки, так как они более результативны. Также тренировки пользуются популярностью у подростков и молодежи, которые хотят научиться постоять за себя из-за проблем в школе или колледже, а еще у девушек, которые стремятся изучить основы самообороны. Подавляющее большинство учеников на групповых тренировках — это дети и подростки», — пояснил Каледин.

16 ноября Ислам Махачев стал первым в истории России чемпионом UFC в двух весовых категориях. В поединке в полусреднем весе он победил австралийца Джека Делла Маддалену и добавил этот титул к поясу в лёгкой категории. Ислам провел шесть подряд успешных титульных боев.

