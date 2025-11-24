Российский гимнаст стал двукратным чемпионом мира

Российский гимнаст Арсений Духно стал двукратным чемпионом мира на юниорском первенстве в Маниле, победив в финале опорного прыжка.

17-летний спортсмен показал результат 14,333 балла, опередив британских гимнастов Сола Скотта (14,066) и Эвана Макфиллипса (13,950).

На текущем чемпионате мира Духно одержал победу во второй раз — ранее он уже выиграл золотую медаль в личном многоборье. На этом же турнире чемпионство завоевала российская гимнастка Милана Каюмова, которая стала лучшей в упражнениях на брусьях, набрав 13,933 балла и опередив соперниц из Словакии и США.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. Крамаренко отказали в нейтральном статусе.

