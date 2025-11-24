Махачев выразил сожаление после завоевания второго чемпионского пояса UFC

Махачев о завоевании второго пояса UFC: даже немного было сожаление

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после завоевание второго пояса в UFC выразил сожаление о позднем переходе в полусреднюю весовую категорию. Его слова передает Sport24.

«Даже немного было сожаление: «Почему я раньше не поднялся в весовой категории, а столько времени гонял вес?», — высказался боец.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Деллу Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

