ПКР рассчитывает на участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2026

Президент ПКР Рожков: рассчитываем на участие россиян в зимних Паралимпийских играх
РИА Новости

Президент паралимпийский комитет России (ПКР) Павел Рожков, что организация рассчитывает на участие российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх 2026 года в трех видах спорта, передает РИА Новости.

на получение специальных приглашений для выступления в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде.

«Мы сохраняем надежды на участие в трех видах спорта — в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде. Вопрос предоставления двухсторонних приглашений нашим спортсменам будет рассматриваться в середине января и феврале», — заявил Рожков.

С 26 по 27 сентября в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

При этом позже стало известно, что на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты все равно не смогут выступать с флагом и гимном. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс пояснил, что за допуск по конкретным видам спорта отвечают отдельные федерации, большинство из которых санкции с россиян не снимали.

Ранее Путин поблагодарил партнеров за восстановление прав Паралимпийского комитета РФ.

