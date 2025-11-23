Шестеро российских саночников допущены к олимпийскому отбору

Шесть российских саночников допустили до отбора к Олимпиаде-2026

Глава сборной России Артем Петраков сообщил, что шестеро российских саночников получили допуск к участию в первых квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2026 года, передает РИА Новости.

«Назначили тестовое соревнование еще и международным соревнованием. Это не этап Кубка мира, а старт, на котором можно набрать первые очки для отбора на Олимпиаду», — пояснил Петраков.

К международному отбору допущены Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.

Первый этап квалификации пройдет на олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо в рамках международной тренировочной недели. Организаторы перенесли первый этап Кубка мира из Австрии в Германию, поэтому в качестве компенсации было организовано тестовое квалификационное мероприятие в Италии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме отказались давать привилегии за спортивные заслуги саночнику в СИЗО.