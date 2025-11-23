Экс-тренер «Спартака» предсказал исход матча «Локомотива» и «Краснодара»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ждет от матча «Локомотив» — «Краснодар» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ничейного результата.

«Здесь шансы на победу равны, потому что мастеровитых игроков и у «Локомотива», и у «Краснодара» достаточно. «Локомотиву» надо очки брать, «Краснодару» тем более, если команда желает продолжать бороться за первое место. Логичным выглядит ничейный вариант, я думаю, что так и случится», — заявил Гладилин.

Игра пройдет 23 ноября в Черкизове на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

9 ноября «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ. Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко после фола Фахда Муфи против Дмитрия Баринова.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав 30 очков. «Краснодар» с 33 баллами идет на первой позиции.

Ранее «Динамо» предсказали победу над «Динамо».