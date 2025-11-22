Наставнику «Локомотива» дали совет

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что наставнику команды Михаилу Галактионову надо много учиться, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Галактионову нужно много-много учиться. «Локомотив» пока не способен менять игру по ходу матча. Зачастую это не получается, когда матч складывается не в твою пользу, нужно учиться менять игру, разворачивать ее», — сказал Галактионов.

9 ноября «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко после фола Фахда Муфи против Дмитрия Баринова.

Судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» и показал красную карточку Анри Чичинадзе, но после просмотра VAR отменил свое решение. Второй гол Комличенко был отменен из-за положения вне игры, а главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов получил красную карточку за споры с судьей.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Локомотив» расположился на четвертой строчке, набрав 30 очков.

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил, почему «Локомотиву» будет непросто в матче с «Краснодаром».

