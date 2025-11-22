Губерниев объяснил, почему «Локомотиву» будет непросто в матче с «Краснодаром»

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что московскому «Локомотиву» будет непросто в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Матч ТВ».

«Будет равная игра. «Локомотиву» придется очень непросто, потому что «Краснодар» набрал ход. Но москвичи дадут бой. Будет очень хороший матч, но здесь не буду выделять фаворита. Обе команды могут выиграть», — сказал Губерниев.

Встреча состоится 23 ноября. Команды выйдут на поле в 19.45 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

