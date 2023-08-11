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Экс-футболист ЦСКА Алдонин: во время игровой карьеры я не отказывал себе в калорийной еде

Экс-хавбек ЦСКА Алдонин заявил, что не отказывал себе в калорийной еде во время карьеры

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РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что во время игровой карьеры не отказывал себе в калорийной пище. Его слова передает Legalbet.

«Я и пока был футболистом, ни в чем себе не отказывал. Да, мы придерживались здорового питания. Но у меня не было проблем с весом, если я ел что-то калорийное. Может, у меня такая физиология. Майонез, кетчуп я давно не ем, а сладкое мог себе позволить, иногда фастфуд», — сказал Алдонин.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также известен по выступлениям за «Ротор», «Волгу», «Мордовию» и «Зоркий».

Ранее Евгений Алдонин высказался о переходе экс-защитника армейского клуба Марио Фернандеса в «Зенит».

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