Сын российской легенды НХЛ будет выступать за немецкий футбольный клуб

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что его сын Филипп будет играть в академии немецкого футбольного клуба «Герта», передает «Матч ТВ».

«Да, мой сын Филипп Ковальчук перешел в академию «Герты» (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать», — сказал Ковальчук-старший.

В 2025 году Филипп Ковальчук выступал за московское «Динамо», в Юношеской футбольной лиге‑2 футболист провел 21 матч, забил 12 мячей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Ковальчук попросил тренера футбольной сборной России не делать поблажек сыну.