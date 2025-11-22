Ветеран «Спартака»: команде нечего терять в матче с ЦСКА

Экс-футболист Мор: «Спартаку» нечего терять в игре с ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что красно-белым нечего терять в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Фаворита в дерби для меня нет. На чашу весов можно поставить обе команды — получится примерно одинаково. Фаворита не вижу, но жду интересный матч. «Спартаку» просто нечего терять, Романову — тем более», — сказал Мор.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что руководство «Спартака» поступило неразумно.