«Хоккей — это не цирк»: экс-игрок «Сочи» о нападении собаки перед матчем КХЛ

Экс-игрок «Сочи» Щитов высказался о нападении собаки на хоккеистов в матче КХЛ
Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший игрок «Сочи» Никита Щитов прокомментировал эпизод, случившийся перед матчем регулярного чемпионата (КХЛ), когда дрессированная собака укусила хоккеистов. Его слова приводит Legalbet.

«С животными нужно быть аккуратными. Все-таки хоккей — это не цирк! Да и в цирке уже давно пора избавиться от этих шоу с животными. Хватит над ними издеваться. Думаю, и собаке было неприятно чувствовать себя в непривычных условиях, выходя на лед, где тысячи зрителей, освещение», — заявил он.

Инцидент произошел перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и минским «Динамо». Игра была приурочена к Всемирному дню домашних животных, поэтому символическое вбрасывание произвели инспектор‑кинолог департамента охраны МВД Белоруссии лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака по кличке Спайк. На льду собака укусила Павла Карнаухова, а позднее вцепилась в крагу Андрея Стася.

Матч состоялся в Минске и завершился уверенной победой «Динамо» со счетом 5:2.

Ранее «Спартак» проиграл «Торпедо».

