«Начало сезона было неудачным»: олимпийский чемпион об Овечкине

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел преодолеть полосу неудач, появившуюся на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в комментарии РИА Новости.

«Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось, и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается», — отметил он.

В ночь на 21 ноября «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4. Овечкин в этом поединке отметился хет-триком. Всего в текущем сезоне нападающий забросил десять шайб. С учетом матчей плей‑офф у россиянина 984 гола, по этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил рекорд по количеству вратарей, которым забивал.