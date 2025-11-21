Легенда ЦСКА: у «Динамо» будет эмоциональный всплеск после ухода Карпина

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что у московского «Динамо» будет эмоциональный всплеск после ухода из команды Валерия Карпина.

«Как поменяется игра «Динамо» после ухода Карпина? Должен быть эмоциональный всплеск у команды. Например, при Карпине не играл Нгамале, теперь он получит шанс при Гусеве, учитывая то, что в прошлом сезоне при Гусеве он играл. Те футболисты, которые получали мало времени, получат новые шансы. Так что, думаю, эмоциональный всплеск у команды будет», — сказал Масалитин.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

