Надежду России на Олимпиаде поддержали в решении отказаться от программы Авербуха

Фигурист Ежлов поддержал отказ Гуменника от программы Авербуха
Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», почему Петр Гуменник правильно поступил, отказавшись от новой произвольной программы, которую ему поставили Илья Авербух и сам Ежлов. Вместо этого фигурист вернул свою прошлогоднюю программу, где он выступает в образе Евгения Онегина.

В феврале 2026 года Гуменник поедет на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо, где будет выступать в нейтральном статусе.

«На самом деле я не расстроился, что Гуменник вернул старую программу, — сказал Ежлов. — Стоит признать, что «Онегин» — гораздо более понятная история, чем та, которую мы сделали. Новая постановка лично мне показалась очень красивой по хореографии и общей эстетике. Но образ, как по мне, получился не до конца ясным. Он, скажем так, для всех нас троих звучал слишком по-разному. А «Онегин» — целостный, понятный. Поэтому, как я считаю, решение вернуть его было абсолютно верным».

«Мне кажется, в олимпийский сезон важно чувствовать программу затылком, — отметила Шевченко. — Тем более если учитывать, что ребятам прыгать четверные прыжки, что только усложняет задачу. Если Петя чувствует себя комфортнее в этом образе, это сразу же передастся судьям. У них уже нет времени на пристройку и поиск».

Аделия Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристами, которые получили право выступать на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе.

При этом их не допустили до других международных соревнований, включая серию Гран-при. Единственным турниром, на котором Петросян и Гуменник выступили перед иностранными судьями, стал олимпийский отбор, который прошел в Пекине в сентябре 2025 года.

Ранее фигурист поддержал супруга Трусовой: «Жалко Макара Игнатова».

