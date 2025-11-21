На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жалко Игнатова»: фигурист поддержал супруга Трусовой, оставшегося без медали

Фигурист Ежлов заявил, что хотел видеть Игнатова на пьедестале Гран-при Москвы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от выступления одиночников на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

»Аделия Петросян с Петром Гуменником — молодцы (Петросян завоевала золото, а Гуменник стал бронзовым призером. — «Газета.Ru»). Но скажу так — Макара Игнатова жалко. В произвольной Макар был хорош. Хотелось бы его увидеть на пьедестале. Не знаю, вместо кого, но все же», — заявил Ежлов.

Супруг Александры Трусовой — Макар Игнатов — чисто исполнил в произвольной программе четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сольный четверной тулуп, каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, секвенцию тройной аксель + двойной сальхов и сольный тройной риттбергер.

Игнатов набрал за произвольную программу 179,05 балла, а по общей сумме — 264,80. Однако фигурист занял итоговое четвертое место.

На третьем месте оказался Петр Гуменник, на втором — Евгений Семененко, на первом — Марк Кондратюк. При этом Гуменник и Кондратюк допустили падения, а Семененко боролся на выезде с каждого прыжка.

