Назван негласный «босс» фигурного катания России

Фигурист Ежлов назвал Ивана Букина боссом фигурного катания
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», почему на данный момент невозможно конкурировать на равных с четырехкратными чемпионами России — Александрой Степановой и Иваном Букиным.

«Конкурировать с Сашей с Ваней — объективно, никак. Они — это босс, и до них еще очень много уровней», — сказала Шевченко.

«Причем даже если ты на втором месте, тебе до этого босса еще уровней 30, — подчеркнул Ежлов. — Можно так и передать Ване, что он — босс фигурного катания».

«Когда объявляют на раскатке, что Ваня с Сашей катаются вместе 17 лет, начинаешь задумываться, что некоторые ребята рядом тогда еще только-только родились, — отметила Шевченко. — Огромное уважение ребятам, что они все еще сохраняют мотивацию. Тот опыт, что они наработали, ничем не перебить. Целая жизнь, прожитая на льду».

Степанова и Букин катаются вместе с 2007 года. За эти годы они сумели завоевать две серебряных и три бронзовых медали чемпионата Европы, а также по четыре раза стать чемпионами и серебряными призерами чемпионата России.

Ранее Букина сравнили с эпатажным теннисистом Александром Бубликом.

Зимние виды спорта
