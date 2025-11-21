На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Букин мог бы стать Бубликом»: фигуристка оценила прямолинейность чемпиона России

Фигуристка Шевченко: Букин мог бы стать Бубликом российского фигурного катания
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фигуристка Софья Шевченко, выступающая в танцах на льду в паре с Андреем Ежловым, рассказала в интервью «Газете.Ru», что четырехкратный чемпион России Иван Букин мог бы стать в фигурном катании таким же эпатажным спортсменом, как Александр Бублик — в теннисе.

Бублик широко известен своими эмоциональными выкриками на корте. При этом он побеждает на турнирах и занимает 11-е место в мировом рейтинге.

«Для того, чтобы быть Бубликом в нашем спорте, нужно проделать большой путь и заработать авторитет, — отметила Шевченко. — Я думаю, Ваня Букин мог бы в хорошем смысле стать Бубликом. Он всегда был довольно прямолинейным, и это подкупает».

Фигуристка также порассуждала на тему того, что в нынешнем сезоне оценки их дуэта с Андреем Ежловым стали ниже, чем в предыдущем.

«Сейчас у нас сохраняется в некотором смысле турбулентность. В том году ворвалось несколько сильных молодых пар, и это, безусловно, отражалось на результатах — в том числе и наших, — отметила Шевченко. — Возможно, кому-то казалось, что нас тогда несколько подняли по сравнению с первым совместным сезоном. Поэтому сейчас идет в некотором роде декомпенсация. В целом же результаты со второго по шестое места практически непредсказуемы».

Ранее фигурист назвал Александра Бублика своим кумиром: «Он может орать все, что вздумается».

