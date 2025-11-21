Российский тренер: болельщикам будет приятно, если «Динамо» будет тренировать свой человек

Тренер Билялетдинов: за Ролана Гусева говорит то, что он играл за «Динамо»

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что за назначение Ролана Гусева на пост тренера «Динамо» говорит то, что он играл за клуб.

«Сейчас много кандидатов на пост главного тренера «Динамо». За Гусева говорит то, что он играл за «Динамо». Это важно для болельщиков. Сейчас динамовцев много, которые могли бы возглавить клуб. Но есть много тех, кто уже тренировал команду и может получить вторую попытку. Можно вспомнить Новикова, Гордеева, Кобелева, Хохлова, Силкина. Не мне судить, но назначение Гусева на пост исполняющего обязанности тренера кажется правильным ходом, а дальше будет видно. Возможно, назначат иностранца, может быть, оставят Гусева или пригласят россиянина. Болельщикам будет приятней, если клуб возглавит свой человек.

Чувствуется недоверие к собственным тренерам. Есть мнение, что кто-то приедет из-за бугра и нас научит, как правильно играть. Буксуют такие программы, где-то всплески, где-то нет», — сказал Билялетдинов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

