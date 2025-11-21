На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер: болельщикам будет приятно, если «Динамо» будет тренировать свой человек

Тренер Билялетдинов: за Ролана Гусева говорит то, что он играл за «Динамо»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что за назначение Ролана Гусева на пост тренера «Динамо» говорит то, что он играл за клуб.

«Сейчас много кандидатов на пост главного тренера «Динамо». За Гусева говорит то, что он играл за «Динамо». Это важно для болельщиков. Сейчас динамовцев много, которые могли бы возглавить клуб. Но есть много тех, кто уже тренировал команду и может получить вторую попытку. Можно вспомнить Новикова, Гордеева, Кобелева, Хохлова, Силкина. Не мне судить, но назначение Гусева на пост исполняющего обязанности тренера кажется правильным ходом, а дальше будет видно. Возможно, назначат иностранца, может быть, оставят Гусева или пригласят россиянина. Болельщикам будет приятней, если клуб возглавит свой человек.

Чувствуется недоверие к собственным тренерам. Есть мнение, что кто-то приедет из-за бугра и нас научит, как правильно играть. Буксуют такие программы, где-то всплески, где-то нет», — сказал Билялетдинов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что «Динамо» провалилось.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами