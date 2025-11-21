На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Он может орать все, что вздумается»: фигурист назвал Бублика своим кумиром

Фигурист Ежлов: я был бы Александром Бубликом фигурного катания
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, рассказал в интервью «Газете.Ru», что был бы таким же эпатажным спортсменом, как теннисист Александр Бублик, если бы выступал в одиночном катании и единолично нес ответственность за свои интервью.

Бублик широко известен своими эмоциональными выкриками и неординарными выходками на корте. При этом он побеждает на турнирах и занимает 11-е место в мировом рейтинге.

«Мне кажется, если бы я катался один, я был бы Александром Бубликом фигурного катания, — заявил Ежлов. — Однако специфики видов спорта слишком отличаются. Теннис — он объективен. Попал — не попал — все на твоей совести. Поэтому Бублик может позволить себе орать все, что вздумается, и вести себя так, как ему хочется. В конечном итоге, как бы он себя ни вел, все будет зависеть от него самого. Фигурное катание же слишком завязано на субъективности. Безусловно, в первую очередь решает то, как ты катаешься. Но субъективный фактор имеет слишком большое влияние, поэтому безопаснее оставить, как есть».

Ежлов признался, что Бублик является его кумиром. Фигурист следит за выступлениями теннисиста с 2017 года.

При этом Ежлов подчеркнул, что быть Бубликом в фигурном катании «очень тяжело».

Ранее российский фигурист призвал судей одинаково строго оценивать всех спортсменов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами