«Он может орать все, что вздумается»: фигурист назвал Бублика своим кумиром

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, рассказал в интервью «Газете.Ru», что был бы таким же эпатажным спортсменом, как теннисист Александр Бублик, если бы выступал в одиночном катании и единолично нес ответственность за свои интервью.

Бублик широко известен своими эмоциональными выкриками и неординарными выходками на корте. При этом он побеждает на турнирах и занимает 11-е место в мировом рейтинге.

«Мне кажется, если бы я катался один, я был бы Александром Бубликом фигурного катания, — заявил Ежлов. — Однако специфики видов спорта слишком отличаются. Теннис — он объективен. Попал — не попал — все на твоей совести. Поэтому Бублик может позволить себе орать все, что вздумается, и вести себя так, как ему хочется. В конечном итоге, как бы он себя ни вел, все будет зависеть от него самого. Фигурное катание же слишком завязано на субъективности. Безусловно, в первую очередь решает то, как ты катаешься. Но субъективный фактор имеет слишком большое влияние, поэтому безопаснее оставить, как есть».

Ежлов признался, что Бублик является его кумиром. Фигурист следит за выступлениями теннисиста с 2017 года.

При этом Ежлов подчеркнул, что быть Бубликом в фигурном катании «очень тяжело».

Ранее российский фигурист призвал судей одинаково строго оценивать всех спортсменов.