Российский фигурист призвал судей одинаково строго оценивать всех спортсменов

Фигурист Ежлов заявил, что судьи должны строго оценивать всех спортсменов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, в интервью «Газете.Ru» поделились впечатлениями от более строгого судейства на внутрироссийских соревнованиях в текущем сезоне по сравнению с предыдущими годами.

«Мне кажется, что посыл «судить строже» — верный. Но я считаю, что он должен относиться ко всем спортсменам, — подчеркнул Ежлов. — Относится ли это сейчас ко всем? Не знаю, не мне решать. Но хотелось бы, чтобы относилось».

Шевченко отметила, что более строгое судейство может косвенно означать, что российских фигуристов уже начали готовить к возвращению на международные соревнования, где обычно судят строже, чем на внутренних турнирах в своей стране.

«Значит, действительно близится выход на международную арену, — предположила фигуристка. — Пусть он будет по баллам совсем не таким, как на наших внутренних стартах, но это все равно очень здорово. Конечно, строгость ощущается. Мы и сами это видим, и с ребятами из других видов обсуждали. Система оценок поменялась. Значит, надо к ней адаптироваться и становиться лучше».

В сезоне-2025/26 пара Шевченко/Ежлов получила на этапе Гран-при России в Магнитогорске 161,05 балла, а в Москве — 171.08. При этом в сезоне-2024/25 дуэт набрал одном этапе Гран-при 187,15 балла, а на другом — 190,17.

Ранее российские фигуристы отреагировали на возмущенные крики зрителей в адрес судей.

Зимние виды спорта
