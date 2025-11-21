Российский тренер не исключил, что Гусев станет постоянным наставником «Динамо»

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» не исключил, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев возглавит команду на постоянной основе.

«Сейчас во второй раз пришел в команду в роли исполняющего обязанности главного тренера в «Динамо» Ролан Гусев. Что-то помешало ему остаться на постоянной основе в первый раз. Если это устранено, тогда можно было назначить его главным, если все документы и лицензии соответствуют требованиям. Возможно, через три-четыре тура Гусева утвердят на роль постоянного тренера. Но может «Динамо» возглавит кто-то другой. Постоянно появляются новые кандидатуры. Вы можете почитать в интернете, сколько имен называется», — сказал Билялетдинов.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Ранее российский тренер заявил, что не советовал Карпину соглашаться на работу в «Динамо».