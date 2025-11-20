Российский тренер заявил, что не советовал Карпину соглашаться на работу в «Динамо»

Российский тренер Михаил Гершкович заявил, что не советовал Валерию Карпину соглашаться на работу в московском «Динамо», передает «Чемпионат».

«Я с самого начала был против назначения Карпина в «Динамо». Разговаривал с Валерой на эту тему, не советовал ему соглашаться. Теперь Карпин ушёл из «Динамо». Считаю, что лучше сделать вот так, раньше. Это оптимальное решение, опять же, для всех», — сказал Гершкович.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал Карпина довольно средним тренером.