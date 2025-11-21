Российские фигуристы отреагировали на возмущенные крики зрителей в адрес судей

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», почему судьи начали ставить им более низкие оценки в сезоне-2025/26. После объявления баллов дуэта на этапе Гран-при в Москве зрители закричали «Мало!».

«После ритм-танца в Москве у нас спрашивали на интервью Первому каналу о реакции на крики «Мало» с трибун», — рассказала Шевченко.

«Я улыбнулся», — признался Ежлов.

«Задача судей — показать наши сильные и слабые стороны, — отметила Шевченко. — Если они ставят нам такие оценки, значит, они хотят, чтобы мы изменили что-то в катании, в отношении. Мы пробежались по нашим распечаткам и поняли, что этот старт проиграли не техникой, а компонентами и надбавками».

«Надбавки — столь же субъективная вещь, что и компоненты, — подчеркнул Ежлов. — К примеру, за один и тот же элемент один арбитр может поставить ноль, а кто-то — «+3». Видимо, у всех разные взгляды, и они очень часто не сходятся друг с другом».

Шевченко также предположила, что в прошлом сезоне судьям больше нравился темперамент их программ.

В текущем сезоне пара получила на этапе Гран-при России в Магнитогорске 161,05 балла, а в Москве — 171.08. При этом в сезоне-2024/25 дуэт набрал одном этапе Гран-при 187,15 балла, а на другом — 190,17.

Ранее российские фигуристы освоили совершенно новую технику конька.