Российский тренер назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский ЦСКА кажется фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», если отталкиваться от турнирной таблицы.

«Фаворитом кажется ЦСКА, если смотреть на турнирную таблицу. Но не все ожидания оправдываются после перерыва на матчи сборных. Те команды, которые никуда не делегировали своих футболистов, оказываются в более выгодном положении, но это не факт. У «Спартака» произошла смена тренера, этот момент может подстегивать команду, но есть игроки, которые сожалеют об уходе Станковича, ведь эти футболисты появлялись при нем, вопрос в том, как на них повлияет новым тренер, пусть он и исполняет обязанности.

Моя точка зрения такова, что дерби между «Спартаком и ЦСКА больше влияет на российских игроков, они воспитаны на этих матчах, иностранцы до конца не впитают это.

Частенько бывает, что смена тренеров на несколько туров подхлестывает команду. Но в «Спартаке» Вадим Романов исполняет обязанности тренера. Эффект от нового наставника еще нужно будет подождать», — сказал Билялетдинов.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

