Легенда «Локомотива» ответил на вопрос о фаворите матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что встреча столичных «Спартака» и ЦСКА будет равной, передает Vprognoze.ru.

«Матч равных команд. Да, ЦСКА выглядит чуть стабильнее, но видно, что подустали. Не самая длинная скамейка у армейцев, но сыгранный коллектив. «Спартак» же такая команда — может отыграть здорово, отыграть, а может приуныть. Жду интересной игры», — сказал Сенников.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее легенда сборной России заявил, что в «Спартаке» творятся бардак и вакханалия.